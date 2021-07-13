Advertisements

وزير خارجية النمسا: لا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:32 م
داليا الحسين
Advertisements

قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا إنه على تواصل مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وأضاف خلال لقاء مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمر معقد ولا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار.

وتابع وزير خارجية النمسا أن نهر النيل مسألة حياة وجودية وهو ليس ملك لدولة معينة ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى تدفق نهر النيل.

وأوضح أن هناك قواعد دولية حاكمة ولا يمكن لإثيوبيا أن تتحكم بمفردها فى نهر النيل والخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه.

وأكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به اثيوبيا من التصرفات أحادية فى أزمة السد.

أخبار تهمك

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 7 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ ساعتين

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة نارية من بسمة وهبة لوزير النقل بعد واقعة كمسري منوف

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام