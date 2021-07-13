وزير خارجية النمسا: لا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار



قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا إنه على تواصل مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.



وأضاف خلال لقاء مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمر معقد ولا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار.



وتابع وزير خارجية النمسا أن نهر النيل مسألة حياة وجودية وهو ليس ملك لدولة معينة ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى تدفق نهر النيل.



وأوضح أن هناك قواعد دولية حاكمة ولا يمكن لإثيوبيا أن تتحكم بمفردها فى نهر النيل والخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه.



وأكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به اثيوبيا من التصرفات أحادية فى أزمة السد.

