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بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ مطار كازابلانكا، استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

 

ويترأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.

 

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

وضمت قائمة الأهلي28 لاعبا وهم:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

 

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

 

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

 

وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، ثم السفر عصر اليوم إلى المغرب عبر طائرة خاصة.

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