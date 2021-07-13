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وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وصل منذ قليل الفنان هاني رمزي والمنتج وليد منصور، عزاء الفنان كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، والمقام في منزل العائلة بالشيخ زايد.

وحضر عدد من نجوم الفن، العزاء وكان أول الحاضرين ماجد المصري ومصطفى درويش ودياب.

يذكر أن كريم صبري توفى مساء يوم الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)
وصول هاني رمزي و وليد منصور عزاء شقيق رامي صبري(صور)

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