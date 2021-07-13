عاجل .. النيابة العامة تقرر حبس مدعى "المهدى المنتظر" ٤ أيام

أمرت نيابة العامة مركز قطور بمحافظة الغربية، بحبس "محمد.م.ح" أربعة أيام علي ذمة التحقيق، بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر، وتعليقه لافته علي باب منزله، مكتوب عليها دار المهدي المنتظر.





جاء ذالك بعدما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بتمكن ضباط المباحث من القبض علي "محمد.م.ح" مقيم بقطور البلد، دائرة المركز بعد إنتشار فيديو له، يدعي فيه أنه المهدي المنتظر.





ويذكر أن أهل الشيخ "محمد.م.ح" مدعي "المهدي المنتظر"، قامو بإزالة لافته المعلقه علي باب المنزل، مدون عليها دار المهدي المنتظر، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من القبض عليه بالأمس.





ومن جانبه أكد بعض من أهالي القرية أن الشيخ محمد، يتمتع بسيره حسنه، وأنه يعاني من إضربات نفسية، بعد غلق دار تحفيظ القرآن، منذ اكثر من سنه، تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا،

ومروره بضائقة مالية، بسب غلق دار تحفيظ القران، ودخل في حاله نفسيه سيئة.





حيث قال الشيخ محمد "المهدي المنتظر"، بأنه أتم حفظ القرآن الكريم، في سن العاشرة، وقام بلإعلان عن نفسه بأنه المهدي المنتظر، بناء على تكليفات ونورنيات، منذ فتره ولكنه تأخر في الاعلان عن نفسه، بأنه المهدي المنتظر، لظروف خاصة عنده، وقام، بتعليق لافته علي منزله، منذ اكثر من 3 شهور، مدون عليها دار المهدي المنتظر





تعود أحداث القصه، بعد تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي فيس بوك، صوره مكتوب عليها "دار المهدي المنتظر"، وسادت حاله من الدجل، والسخرية، وجائت بعض التعليقات، بين مؤيد ومعارض.