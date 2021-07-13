وزارة الاتصالات السعودية تطلق مبادرة لتوطين مراكز التقنية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة توطين مراكز التقنية، وتشمل توطين مراكز التطبيقات والتعهيد التقني والاتصال.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن مبادرة توطين مراكز التقنية تهدف إلى توطين التقنية محلياً، وخلق فرص وظيفية وتحقيق تنمية اقتصادية بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق.

وأضافت وزارة الاتصالات، أن المبادرة تستهدف إنشاء 23 مركزاً لخدمة القطاع ولتطوير البرمجيات والتقنيات، مبينة أن إطلاق مبادرة تحفيز توطين مراكز التطبيقات والتعهيد التقني والاتصال تأتي بهدف تمكين شباب وتحويل المملكة إلى وطن رقمي طموح.

وأكدت الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى خلق نماذج أعمال وفرص عمل نوعية من خلال تحفيز القطاع الخاص، وبالتحديد الشركات التنقية للمساهمة في توسيع نطاق أعمالهم لرفع التقنية محلياً وزيادة نسبة مساهمة المناطق في الناتج المحلي.

وأشارت، إلى أنها تعمل على تقديم العديد من المحفزات للشركات لإنشاء مراكز تقنية متخصصة لتطوير البرمجيات والتقنيات ومراكز متخصصة في الاتصال.

وشددت الوزارة، أن المبادرة تعد خطوة مهمة لخلق الوظائف في المملكة ودعم وتحفيز القطاع الخاص من قبل الوزارة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع وتقديم الخدمات التقنية بتكلفة أقل.

وتستهدف الوزارة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي مزدهر من خلال عملها على تطوير المهارات وتمكين الطاقات الوطنية الرقمية؛ لتكون قادرة على تسريع عملية التحول الرقمي والإسهام في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030.