مشروعات تنمية الصعيد.. محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة (صور)

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة أعلى السكة الحديد بوسط مدينة سوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية من الشركة المنفذة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عماد سعفان نائب رئيس الشركة الوطنية، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، واللواء حازم قطر قائد قطاع الصعيد بالشركة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خالد حلاوة مدير مشروعات سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، وشباب وأهالي المحافظة.





وهنأ " الفقي " أهالي سوهاج بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، موضحا أن المشروع يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة بلغت 304 مليون جنيه، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة، ويخفف الازدحام المروري بمنطقة العروبة ونفق الثقافة، وشارع الشهيد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



