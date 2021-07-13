مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: مجلس الأمن ليس المسار المنتظر منه حل أزمة السد الإثيوبي

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بشأن قضية السد الإثيوبي بعد عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن عرض القضية على المجلس هو أمر جيد من أجل التوصل لحلول.



وأضاف "إدريس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "يجب أن ندرك أن مسار مجلس الأمن هو أحد المسارات وليس المسار الوحيد الذي ينتظر أن يحل هذه المشكلة".



وتابع "مصر لجأت إلى مجلس الأمن في ثلاث قضايا مفصلية محورية قضية الجلاء وقضية الأرض عقب 67 وقضية السد، وفي الثلاث قضايا لم يكن مجلس الأمن الطرف الذي حل هذه القضية، ولكن يجب أن تعرض القضية به وأن تسمع العالم صوتك".



وأشار إلى أن المجلس ليس هو الحل ولكنه مسار تراكمات من أجل تعزيز الحل لهذه القضية، مستطردًا "العبرة ليست في القرار ولكن في الانخراط لهذه القضية، ولا يجب أن نقبل بتخفيف لغة القرار وقرار العودة إلى المفاوضات يجب أن يكون وفق جدول زمني محدد".