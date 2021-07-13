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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بفصل الإناث عن الذكور ببعض الجامعات
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:46 م
وكالات
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قضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بقانونية الفصل بين الطلاب من الجنسين في بعض الجامعات.
وبحسب
"روسيا اليوم"، أقرت المحكمة العليا في إسرائيل الفصل بين الجنسين في
بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في
مجال التعليم وسوق العمل.
وقال جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، غنه يعبر حكم المحكمة العليا يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن هناك
نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات
الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.
ويمثل
"الحريديم" المتشددين 12% تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة
ملايين نسمة.
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