"ثالوث الحياة الكريمة".. تمويل عقاري ودعم مادي ورعاية صحية بأمر السيسي

بعد الإعلان الرسمي عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تتبادر إلى الأذهان المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس لدعم الفئات البسيطة وحتى العليا، من خلال توفير الدعم المادي لمنخفضي الدخل بجانب الرعاية الصحية.





تمويل عقاري

فبحسب البنك المركزي تبلغ قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حاليًا 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة، وقد حدد المركزي شريحتين سعريتين للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.





وقال إن المستفيد من المبادرة سيدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.





وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.





دعم مادي

مبادرة عظيمة أخرى أطلقها الرئيس السيسي، هي حياة كريمة، والتي خرجت للنور في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.





وتهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، وتتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.





رعاية صحية

انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ومبادرة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية،



