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تعليق الخارجية الأمريكية على أزمة السد الإثيوبي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال صمويل واربورغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد الإثيوبي، منوها بأن أمريكا ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن أمريكا مستعدة لتقديم المساعدات من أجل استعادة مسار المفاوضات، مؤكدا أن بلادة تؤيد استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث لحل الأزمة، وأنه يجب حدوث اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وتابع أن الولايات المتحدة ستستمر في الحوار مع الدول الثلاث من أجل استمرار المفاوضات، لكون أزمة السد الإثيوبي مهمة ويجب أن يتم حلها.

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