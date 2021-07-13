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وكيل البنك المركزي يكشف سبب تأخير إطلاق مبادرة "التمويل العقاري"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:37 م
البنك المركزي
البنك المركزي
داليا الحسين
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أكدت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، أن تأخير العمل بمبادرة التمويل العقاري الجديدة جاء لإزالة العقوبات التي ستواجه المواطن في مراحل التمويل للحصول على الوحدات السكنية، إذ أنه على البنك أن يكون له اي ضمانة بديلة بدلًا من رهن الوحدة السكنية.

وأضافت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المبادرة تغطي محدود الدخل الذي يصل دخله بحد أقصى 4.500 جنيه و6000 للأسرة، ومتوسطي الدخل يكون 10 آلاف للفرد الأعزب و14 ألف للأسرة، من خلال مقدم 10% لمحدودي الدخل و15% لمتوسطي الدخل.

وأوضحت أن المبادرة تشمل اصحاب المهن الحرة دون النظر للمرتب والطريقة التقليدية للتمويل، إذ أنه يتم دراسة العميل على أساليب بديلة كفواتير الدفع والأسرة.

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