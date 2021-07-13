وكيل محافظ البنك المركزي: أي شقة يسمح بها لمتوسطي الدخل بمبادرة التمويل العقاري



أكدت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، أن أي شقة يسمح به لمتوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بينما محدودي الدخل يكون نسبة الأكبر من الشقق تابعة لصندوق الإسكان الإجتماعي، متابعة: "المسموح به اي شقة لمتوسطي الدخل.. والوحدة غير المسجلة مقبولة وقابلة للتسجيل وليس مخالفة".



وأوضحت "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوحدة السكنية تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وتكون بغرض السكن الدائم، كما أن صندوق الإسكان الإجتماعي يستوعب جميع المتقدمين والوحدات السكنية وجميعها مشطبة بالكامل، منوهة إلى انه بدءًا من اليوم يتم التقديم على المبادرة وتشمل المبادرة جميع البنوك الموجودة بالجهاز المصرفي.





وأضافت أن الأشخاص على المعاش لهم حق في الاستفادة من المبادرة، إلا انه يتم دفع 40% من قيمة الوحدة السكنية ويكون بحد اقصى لفترة 75 سنه من عمر المواطن.