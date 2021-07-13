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قرار جديد من النيابة بشأن زوج أجهض زوجته بالضرب والركل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بحجز شخص أجهض زوجته الحامل بالضرب، في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على ذمة التحريات.

كما أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الإصابات.

باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ قدمته سيدة تدعى "شروق.ع.م"، في بولاق الدكرور، اتهتمت زوجها بتعمد إجهاضها عن طريق ضربها باللكمات والركل بالقدم والضرب بالحزام حتى أجهضت.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بأن زوجة اتهمت زوجها المدعو "محمود.م.ع" 28 سنة، بإجهاضها عمدًا عن طريق الضرب، حتى أجهضت جنينها، موضحة أنها كانت تستغيث وحاول الجيران إنقاذها والذهاب بها إلى المستشفى إلا أن الجنين توفى في بطنها و"سقطت".

وأوضحت الزوجة أن الزوج دائم الشجار معها، وأنه في المشاجرة الأخيرة طلبت منه شراء بعض احتياجات المنزل، فضربها وركبها بقدميه حتى حدث لها نزيف وتوفى الجنين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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ضرب زوج بولاق النيابية

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