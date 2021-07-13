وزير الاستثمار السوداني يدعو الى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الاعمال بمصر وجنوب السودان





أكد الدكتور ديو ماثوك دينج وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان اهمية عقد معرض صنع فى مصر بمدينة جوبا لخلق روابط وعلاقات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى ان دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الفرص الذهبية وبصفة خاصة في مجال البترول والثروة المعدنية .





واشار الى سعي بلاده الى جذب استثمارات اجنبية مباشرة لدعم حركة التنمية الشاملة في دولة جنوب السودان وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب وللمساهمة في مواجهة الفقر وتحقيق الرخاء لشعب جنوب السودان، مؤكداً في هذا الاطار على اهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين المستثمرين في البلدين لضخ استثمارات في مشروعات مشتركة تحقق التنمية المنشودة للشعبين الشقيقين.