مي عبدالحميد عن مبادرة التمويل العقاري: لا يوجد فائدة أقل في أي مكان بالعالم

وصفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي، إطلاق البنك المركزي المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بالغير مسبوقة، مؤكدة أن سعر الفائدة في المبادرة لا يتجاوز الـ 3% على 30 عام، وهذا السعر غير موجود في أي مكان بالعالم.



وتابعت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إن هذه المبادرة تخاطب محدودي الدخل الذي لا يتجاوز دخله 4.5ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، لافتة إلى أن الصندوق سيعلن بعد العيد الاضحى مباشرة عن وحدات بأسعار مختلفة في أماكن عديدة تتراوح الاسعار بين 165، وحتى 310 ألف جنيه في أماكن متعددة ومدن جديدة ومحافظات.



وفيما يخص متوسطي الدخل قالت عبد الحميد: " بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة... والوحدات الخاصة بها موجودة بالفعل في دار مصر وسكن مصر وكصندوق سنطرح وحدات ايضًا لكافة المبادرات حتى تستخدم المبادرة وتفعل فوريًا ".

