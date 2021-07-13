سيدة قطار منوف تروي لحظات مبكية للواقعة: "دموع الطفلة حركتني"

أكدت هناء زكي، محامية ومعروفة إعلاميًا بصاحبة واقعة قطار منوف، أنها كانت في قطار منوف-شبين الكوم الساعة العاشرة صباحًا، وسمعت صريخ طفلة على باب القطار، مما جعلها تتحرك من مقعدة لكي تتعرف على الأزمة، قائلة: "صريخ الطفلة خلاني أجرى أشوفها.. أبوها أضرب بالقلم واتهان قدامها".





وأضاف سيدة قطار منوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة بسبب تخطي والد الطفلة لخط سير تذكرة القطار بمحطة واحدة، منوهة إلى أنها تحدثت إلى الكمسري بأن يأخذ مبلغ التذكرة ويترك المواطن، إلا أن كمسري القطار رفض الحصول على الأموال، مضيفة: "الكمسري قالي يطلع الفلوس من جيبه هسيبه مطلعش مش هسيبه".



