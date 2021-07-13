ريال مدريد يعلن مواجهة ميلان ودياً

يلتقي ريال مدريد وميلان يوم 8 أغسطس المقبل في مباراة ودية ستقام على ملعب فورترسي في مدينة كلاجينفورت النمساوية، ما يعد آخر لقاء تحضيري للكتيبة الملكية قبل بدء الموسم الجديد.

وستقام المواجهة بين الفريقين اللذين دربهما المدرب الحالي للملكي كارلو أنشيلوتي تحت شعار #AthletesVersus Cup، بهدف تعزيز مكافحة التمييز والعنصرية.

وسيكون الملعب الذي يسع 32 ألف متفرج من حيث المبدأ مفتوحاً أمام الجمهور.

ويتواجه على هذا النحو فريقان لديهما 20 كأساً في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، 13 منهم لريال مدريد و7 لميلان.

ومن المثير للدهشة أن أنشيلوتي كان البطل في خمسة منهما: اثنان كلاعب في صفوف ميلان واثنان كمدرب لنفس النادي وواحد كمدرب للريال. وبعد الودية بنحو ستة أيام فقط، يحل "الميرينغي" ضيفاً على ألافيس في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.