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كل الأخبار عنه كاذبة.. صديق شقيق رامي صبري يفجر مفاجأة حول وفاته

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى صادق عادل، صديق الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، صديقه، قائلًا: "كريم عشرة عمري وأعرفه من أنا طفل صغير، وبقينا صحاب جدًا وعلى طول مع بعض من وأنا عندي 15 سنة".

وأضاف "عادل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "كريم كان شخص مرح وبشوش وبيحب يتبسط ويبسط الناس وفنان أوي".

وأوضح أن كريم كان يعاني من الاكتئاب، ولم يكن مدمنًا، متابعًا: "كريم عمره ما كان مدمن، ولا عمره شرب مخدرات، ولا عمره دخل مصحات، والعيب عليه حاجة مش فيه حاجة حرام جدًا".

وأكد أن كل الأخبار التي نشرت عنه غير صحيحة، لافتًا إلى أنه دخل المصحة لأنه كان يعاني من الاكتئاب بسبب عدم صدور الألبوم الخاص، وعدم الحصول على فرصة.

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