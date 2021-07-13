موسيمانى يستقرعلى الظهير الأيمن أمام كايزر تشيفز

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موسيمانى يستقرعلى الظهير الأيمن أمام كايزر تشيفز
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:04 م
غدير أحمد
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استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق المزة الأول بالنادى الأهلى، على اسم الظهير الأيمن الأساسى فى المواجهة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى على قيادة أكرم توفيق فى الجبهة اليمنى.
بينما محمد هانى سيتواجد على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، رغم مشاركته فى الدقائق الأخيرة من عمر لقاء مصر المقاصة، فى المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدورى.
والجدير بالذكر أن سيواجه الأهلى مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس فى المغرب.
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