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موسيمانى يستقرعلى الظهير الأيمن أمام كايزر تشيفز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق المزة الأول بالنادى الأهلى، على اسم الظهير الأيمن الأساسى فى المواجهة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى على قيادة أكرم توفيق فى الجبهة اليمنى.


بينما محمد هانى سيتواجد على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، رغم مشاركته فى الدقائق الأخيرة من عمر لقاء مصر المقاصة، فى المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدورى.


والجدير بالذكر أن سيواجه الأهلى مع كايزر تشيفز يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس فى المغرب.

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