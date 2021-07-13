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"إسكان البرلمان" عن مبادرة التمويل العقاري: "التمليك هيكون بسعر الإيجار"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي بقائدة 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "المبادرة رائعة ومغرية في حجمها وأقرب ما تكون إلى قيمة الايجار، وليس الشراء حيث سيتم سداد 35 ألف جنيه مقدم ويقسط1200- 1300 جنيه على مدار ثلاثين عامًا،وهي أقل من القيم الايجارية للوحدات كاملة التشطيب، وكذا الحال لمتوسط الدخل الذي سيلتزم بسداد مقدم 14% 165 الف من وحدة 1.1 مليون جنيه وسيكون قسطه 3600 الالاف جنيه وهو رقم محدود.

وتابع: "بالنسبة للفئة الاعلى للوحدات صاحبة الاسعار 1.4 مليون جنيه، سيكون المقدم 280 ألف وهو نسبة 20% وقسطه 4600 جنيه شهريًا"

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مبادره التمويل العقاري شقة القسط البنك المركزي

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