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خطوة بخطوة .. كيف تحصل على شقة في مبادرة التمويل العقاري؟

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:03 م
جمال نجم
جمال نجم
داليا الحسين
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كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، شروك مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وأوضج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شروط الاستفادة من المبادرة لمحدودي أن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري يكون 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة التي يحصل عليها 350 ألف جنيه مصري بحد أقصى، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وأردف أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

وأردف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأشار إلى أن فترة السداد في مبادرة التمويل العقاري وصلت إلى 30 عاما بعدما كانت 20 عاما في المبادرة السابقة، كما أن الفائدة انخفضت إلى 3 % بعدما كانت في المبادرة السابقة 5 % لمحدودي الدخل و7% لمتوسطي الدخل.

وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن التقديم للحصول على وحدة سكنية لمحدودي الدخل يكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يقدم دعمًا نقديا لهم قدره ما بين 30 و35 ألف جنيه.

واستطرد أن الشقة التي يبلغ سعرها 1.100.000.000 يكون المقدم الخاص بها 160 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد مصاريف إدارية للوحدات السكنية سوى دفع القسط فقط.

وأضاف أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه خلال سنوات السداد البالغة 30 عامًا، موضحًا أنه من حق أصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بشرط ألا يزيد عمره عن 75 عاما.

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