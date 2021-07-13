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نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرص عدد من نجوم الفن حضور عزاء كريم صبري شقيق رامي صبري، والذي أقيم في منزل العائلة بالشيخ زايد.

ومن هؤلاء النجوم هاني رمزي وماجد المصري ووليد منصور ومصطفى درويش ودياب، وحكيم وحسن الشافعي.

يذكر أن كريم صبري توفى مساء يوم الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه
نجوم الفن يساندون رامي صبري في عزاء شقيقه

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