حسام الدين مصطفى يكشف آخر تفاصيل تطوير وتوسعة الطريق الدائري

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، التفاصيل المتعلقة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الخاصة به مستمرة حتى نهاية العام الحالي.



وقال "مصطفى" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الطريق الدائري يمر بأكبر ثلاث محافظات ذات كثافة سكانية، موضحًا أنه يتم مرور 19 ألف سيارة يوميًا.



وأشار إلى أن عمليات تطوير الطريق الدائري بدأت من سنة وشهرين بداية من المريوطية باعتباره من أكبر القطاعات كثافات، مستطردًا "يجري العمل حاليًا على قدم وساق نهار وليل، وحجم الأعمال في توسعته وتطوير كبير جدًا".



وأكد أن العمل على تطوير الطريق الدائري يمر بالكثير من التحديات الخاصة بالمرافق بالإضافة إلى تطويره وتوسعته بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات، لافتًا إلى أنه قريبًا سيتم عمل محطات للأتوبيس الترددي والذي سيتم توصيلها إلى مواقف حضارية بعد القضاء على العشوائية به.



وأوضح إلى أنه يتم العمل حاليا بالمنظومة الذكية في 7 طرق، متابعًا "مصر تقدمت في الطرق العالمي للطرق من المركز 118 إلى المركز 28 خلال خمس سنوات وهذا يعني أن مصر تقدمت 90 مركز وهذا لم يحدث في أي دولة من العالم، كما أن معدل الحوادث قلت بنسبة أكثر من 44% وأغلب الحوادث الحالية بسبب عنصر بشري".



وفي سياق منفصل كشف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن المشروع القومي للطرق يستهدف تطوير 7 آلاف كيلو، تم الانتهاء من أكثر من خمس آلاف ويجري العمل حاليًا على 1400 بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات.





