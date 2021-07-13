"البنك المركزي" يزف بشرى سارة لأسر الشهداء والمصابين في مبادرة التمويل العقاري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثالثة معفيين من الحد الأقصى للدخل، بمبادرة التمويل العقاري، موضحا أن هذا عرفان من الدولة لهذه الأسر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أن جميع البنوك المصرية من حقها المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، موضحًا أن المبادرة تمنح البنك نوع من الاستقرار ويجني منها عائد مقبول وينشط محفظته.



وواصل جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري تعتبر تحقيق فعلي لجزء من مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي وجه به الرئيس السيسي.



وأوضح أن من شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة السكنية قابلة للتسجيل، موضحة أنه لا يحق للمواطن الاستفادة أكثر من مرة من مبادرات دعم الإسكان.



وأضاف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن كراسة الشروط سوف تكون عند صندوق الإسكان الاجتماعي، ومتوقع أن يستفيد من المبادرة 220 ألف اسرة .



