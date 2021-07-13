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صديق كريم صبري: الراحل لم يطلب المساعدة من شقيقه.. وكان يجيد قراءة القرآن

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال صادق عادل، الصديق المقرب لكريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، إن صديقه الراحل كان خلوقا وعزة نفسه تمنعه من طلب المساعدة، موضحًا: "مكنش ينفع يروح لبني أدم طبيعي يقوله ساعدني، لأن الناس كانت هتقوله خلي أخوك يساعدك".

وأضاف عادل، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "كريم رزق بموهبة رائعة للغاية، ولم يكن ليقبل أن يساعده شقيقه وأن يطغى اتهامه بالنجاح من خلال الواسطة على هذه الموهبة".
وتابع، أنه لم يتمكن من طرح الألبوم الذي يحلم به، لأنه كان في حاجة إلى منتج يتعاون معه: "كريم كان يقرأ القرآن ويصلي وله مقاطع فيديو رائعة في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أنه كان ملحنا رائعا للغاية أيضا.

وأردف: "عيلتهم حالتهم تقطع القلب، وكان عايش مع والدته، ربنا يكون في عونها ويصبرها، لأنه لما كان بيبقى في مكان بيخلي القعدة كلها ضحك وبهجة ومكنش حد بيتكلم بسبب الفرحة اللي بينشرها في المكان".

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