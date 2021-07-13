Advertisements

مختار مختار: محمد شريف مهاجم فتاك ومن أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أن نهائي بطولة أفريقيا يحلم ينتظر الجميع بتحقيق النجمة العاشرة وأن لاعبو الأهلي قادرين على إنجاز هذه المهمة بنجاح.

 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :" محمد شريف مهاجم متميز وفتاك ومن أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم، ويمكنة تقديم مستويات ممتازة خلال السنوات الأخيرة، وأن مجموعة اللاعبين المتواجدين هم الأفضل في أفريقيا حاليا".

 

وأكمل:"لا أستطيع أن أختار لاعب في الفريق يشبة طريقة لعبي لأن المدرب يعتمد على الجماعية وليس الفردية، وهذا ما يميز الفريق".

 

وواصل:"أتعجب للغاية من حملة التفويت التي يقودها بعض الإعلاميين، والتي تصل إلى الجماهير وتساهم في إشعال الفتنة بين جماهير كرة القدم، ولا يمكن لأي مدرب محترم يطلب من لاعبية تفويت أي مباراة لأنه سوف يفقد الإحترام والتاريخ".

 

واختتم:"الله سبحانة وتعالى له الفضل فيما وصلت إليه ثم النادي الأهلي، ولكن عندما ألعب أمام الفريق أتمنى أن أحقق الفوز لأن هذا يضيف لي في تاريخي كثيرا ولا أحد يعلم هذا الأمر وسعادتة".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 8 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من بسمة وهبة لوزير النقل بعد واقعة كمسري منوف

منذ ساعة و نصف

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام