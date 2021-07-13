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تعليم الدقهلية تعلن غياب ٢٦ طالبا عن امتحان اللغة العربية للثانوية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية غياب ٢٦ طالبا وطالبة شعبة الأدبي عن أداء امتحان اللغة العربية.

وأدى أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية بنظام البابل شيت، مع السماح باستخدام الكتاب المدرسي داخل اللجان بنظام الأوبن بوك تطبيقا لتجربة امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

ولأول مرة يتم عقد امتحان مختلف لطلاب الشعبة الأدبية عن طلاب الشعبة العلمية في المواد المشتركة، فقد أدى طلاب الشعبة العلمية بالأمس امتحان مادة اللغة العربية، ويؤدي اليوم طلاب الشعبة الأدبية امتحانا مختلفا في نفس المادة.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.
وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

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