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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلنت مجموعة قنوات bein sport الرياضية، عن نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر قناتى 1 بريمير وbein 4.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

 

كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

 

ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

 

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