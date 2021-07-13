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في الزحمة.. المرور توجة 7 نصائح للسائقين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:


1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.


2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.


3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.


4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.


5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.


6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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المرور الشوارع السيارات السائقين

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