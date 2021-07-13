هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس بالأمر السهل أو البسيط ولا يحدث في حياة الأمم كثيرًا، مشيرًا إلى أن مصر على مدار 6 آلاف سنة غيرت العواصم 25 مرة.





وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الاستعدادات تجري حاليًا على قم وساق استعدادًا لانتقال الحكومة المصرية بعد تحديد 6 عناصر لعملية الانتقال من بينها المقر الجديد والمقام حاليًا والبنية التكنولوجية وسمات الموظف وتقديم الحوافز له.





وأشار إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي يليق بالنقلة الحضارية والمستهدف أن يبدأ الانتقال في الربع الأخير من العام الحالي بموظفي الـIT، ثم موظفي الحسابات والمالية لاستلام اللوجيستيات وبعدها مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية وفي النهاية بقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري.





وأوضح أن عدد الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 40994 يمثلوا 119 جهة، لافتًا إلى أن بعض الجهات منتقلة بالكامل وهي الوزارات وبعض الجهات منتقلة بشكل جزئي وبعض الجهات الأخرى منتقلة بتمثيل مشرف.