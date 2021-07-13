راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

أكد المدافع الإسباني سيرجيو راموس أنه يود المساهمة بـ"خبرته" لإقناع كليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان، رغم أنه اعترف بأن فريقه السابق ريال مدريد "هو أفضل نادي على المستوى التاريخي" و"الأفضل يجب أن يلعبوا في صفوفه في مرحلة ما في مسيرتهم".





وقال اللاعب في مقابلة عبر الإنترنت مع مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية إنه انضم إلى سان جيرمان بشغف ويتطلع إلى البدء من الصفر من أجل المساهمة بـ"روح الفوز".





وعن احتمال رحيل مبابي، الذي لم يجدد عقده مع سان جيرمان، وينتهي نهاية الموسم المقبل، أكد راموس أنه سيتحدث معه "بشكل فردي" ولكنه أكد: "أود أن يستمر هنا، هو لاعب كبير وشاب ويمكنه صنع تاريخ. هنا أو في ريال مدريد، إذا أراد الرحيل".





وأضاف "لم أدخل في عقل كليان ولكني أوده أن يستمر. إنه لاعب حاسم، يصنع الفارق وله مستقبل كبير ينتظره.





هنا فريق يستطيع مساعدته على تحقيق ذلك. أنا أساهم بخبرتي، كل ما عشته في كل تلك السنوات في ريال مدريد، روح الفوز لدي. أريده إلى جواري".





وسيلعب راموس في سان جيرمان مع نيمار، الذي قال إنه يرتبط معه بعلاقة جيدة رغم إنهما كانا متنافسين.





وقال "أريد اللعب معهم ولكني أريد الفوز، بغض النظر عمن سيكون في الملعب، ولكن الجميع يجب أن يقوموا بالتجديف في نفس الاتجاه، والإسهام بأكبر مستوى. الطريق المثالي سنجده بالتجديف في نفس الاتجاه".





وأكد راموس أن المشروع الرياضي هو ما أقنعه بقبول "التحدي" الذي عرضه سان جيرمان.





وقال "إنني في الفريق المثالي.. سأبدأ من الصفر، أريد تحقيق أقصى ما يمكنني تحقيقه في هذا الفريق".





وأضاف "لقد جئت إلى أحد أفضل الفرق في العالم وله مشروع كبير ويريد الفوز. أنا فخور باتخاذ هذا القرار".

وأعرب راموس عن حزنه لعدم مشاركته في بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده.





وقال "لقد افتقدت المنتخب كثيراً، كنت به لسنوات طويلة، وكنت أود التواجد، أنا أكثر من ارتديت قميص هذا المنتخب. سأستمر في العمل من أجل تقديم أعلى مستوى من أجل العودة في أسرع وقت".





واعتبر راموس أن إسبانيا لا تعرف كيفية تقدير نجومها مثلما تقوم بمنح بتقدير اللاعبين الأجانب.





وقال "الإعجاب الذي نشعر به تجاه الأجانب ينقصنا نحن في الداخل. أتمنى أن يتغير هذا مع السنوات.





ولكن لا زال لدينا نفس المشكلة، القادمون هم "الأروع" وحين يكونون لدينا في المنزل، لا نقدرهم"، مشيرا إلى أن لاعبين مثل بونوتشي أو كيلليني في ايطاليا يتم التعامل معهم كـ"أبطال".