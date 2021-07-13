Advertisements

البنك المركزي يزف بشرى سارة لهذه الفئات بشأن مبادرة التمويل العقاري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:23 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أمنية فوزي
Advertisements

علقت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، قائلة إن المبادرة غير مسبوقة، موضحة أنها عبارة عن تمويل لمدة 30 عامًا، وبسعر فائدة 3% متناقصة، ويستفيد منها محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضافت "بدوي"، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة بشروط ميسرة وسيكون عليها إقبالًا كبيرًا، بالإضافة إلى أنه ستقوم بتنشيط القطاع.

وأكدت أنهم حاولوا توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة بقدر الإمكان، موضحة أن أي شخص لم يصل إلى سن المعاش يستطيع الاستفادة من المبادرة، مضيفة أن أي أصحاب المعاشات يستفيدون من المبادرة أيضًا ولكن لمدة 15 عام فقط.

وأوضحت وكيل المحافظ، أن المستفيدون من التقسيط لمدة 30 عام في المبادرة هم الذين لا يصلون لسن المعاش قبل آخر قسط للشقة.

وكشفت "بدوي"، عن أن أصحاب المهن الحرة يسفيدون من المبادرة أيضًا بتقديم إثبات لدخلهم للبنوك، لافتة إلى أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادره التمويل العقاري شقق مبادرة البنك المركزي البنك المركزي

أخبار تهمك

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

منال لاشين تكتب: رحلة البحث عن شقة مبادرة التمويل العقاري

تعرف على الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

رسميًا.. البنك المركزي يطلق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

بعد إطلاقها رسميًا.. ننشر شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

في 5 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

وكيل "البنك المركزي" يعلن عن مفاجآت نارية بأسعار شقق مبادرة التمويل العقاري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

10:23 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام