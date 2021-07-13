البنك المركزي يزف بشرى سارة لهذه الفئات بشأن مبادرة التمويل العقاري



علقت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، قائلة إن المبادرة غير مسبوقة، موضحة أنها عبارة عن تمويل لمدة 30 عامًا، وبسعر فائدة 3% متناقصة، ويستفيد منها محدودي ومتوسطي الدخل.



وأضافت "بدوي"، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة بشروط ميسرة وسيكون عليها إقبالًا كبيرًا، بالإضافة إلى أنه ستقوم بتنشيط القطاع.



وأكدت أنهم حاولوا توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة بقدر الإمكان، موضحة أن أي شخص لم يصل إلى سن المعاش يستطيع الاستفادة من المبادرة، مضيفة أن أي أصحاب المعاشات يستفيدون من المبادرة أيضًا ولكن لمدة 15 عام فقط.



وأوضحت وكيل المحافظ، أن المستفيدون من التقسيط لمدة 30 عام في المبادرة هم الذين لا يصلون لسن المعاش قبل آخر قسط للشقة.



وكشفت "بدوي"، عن أن أصحاب المهن الحرة يسفيدون من المبادرة أيضًا بتقديم إثبات لدخلهم للبنوك، لافتة إلى أنه يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

