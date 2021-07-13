"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن موظفي الدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية

كشف صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حقيقة الاستغناء عن موظفي الدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الدولة لن تقوم بالاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة.



وأضاف " لن يضار أي موظف من عمليات الإصلاح الإداري في الدولة، ولدينا خطة واضحة لكيفية التعامل مع الموظفين غير المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية لأن الحكومة تعمل لصالح أبناءها".



وتابع "الدولة تعتبر موظفيها كفاءات وطاقة بشرية منتجة ومهمتنا البناء والاستثمار فيهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعمل على نفسه حتى يقدر يعمل وينتج لصالح الدولة".



واستطرد "الحكومة مستشعرة أن عليها دور يجب أن تقوم به تجاه موظفيها، ثم بعد ذلك تقوم بالاختبارات لأنها ترى أن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمارات".



وأوضح " البرامج التدريبية لموظفي الدولة مستمرة حتى بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وحتى الآن تم تدريب 56 ألف و578 موظف وتم اختبار 23 ألف و838 لتقييم جدارتهم قبل الانتقال".