مدير اللجنة الأولمبية: سيدة قد تحمل شعلة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو



كشف ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، عن اللاعب المصري الأقرب لحمل شعلة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "حد حصد ميدالية في البطولات قبل كده أو سيدة".



وأضاف "الششتاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتم الاتفاق اليوم على أسم حامل شعلة مصر، إلا أنه سيتم تحديد الأسم غدًا والإعلان عنه.



وأكد أن منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم سيلعب مباريات كبيرة جدًا خلال البطولة، إذ أنه في مجموعة قوية، متابعًا: "مجموعتنا نار وقولت لشوقي غريب الله يكون في عونك، وتخطي المرحلة الأولى سيجعل المنتخب في ترتيب جيد".