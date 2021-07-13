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ميسي في الطريق إلى برشلونة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رصدت عدسات الكاميرات صور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة والده خورخي، وهم يتجهزان للسفر في مطار مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي، التي ذهب إليها بعد التتويج مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا في البرازيل، على حساب المنتخب المضيف، يوم الأحد.

 

وأوضحت التقارير، أن ميسي ووالده سيغادران روزاريو على متن طائرة خاصة، والوجهة غير مؤكدة حتى الآن، ولكنها أشارت إلى أنها قد تكون إلى مدينة برشلونة، من أجل التفاوض مع إدارة نادي برشلونة، على توقيع عقد جديد مع قائده التاريخي، الذي انتهى عقده هذا الصيف.

 

ومع أن رئيس النادي الكاتالوني خوان لابورتا قد تحدث مراراً بتفائل كبير حول هذا الملف خلال الفترة الماضية، إلا أن لا شيء واضح بالشكل الكافي، حتى هذه اللحظة.

 

ويدور الحديث عن إمكانية توصل ميسي لإتفاق مع برشلونة على عقد لمدة عامين، بالاضافة إلى أمور أخرى، منها العمل كسفير للنادي بعد الإعتزال.

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