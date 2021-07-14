"ألقتها حيه في خزان المياه".. أم تقتل رضيعتها إرضاء لزوجها بالبحيرة

شهدت قرية زاوية سالم، إحدى قري مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ربة منزل علي قتل طفلتها الرضيعة وألقتها حيه في خزان مياه أعلى سطح منزلها، إرضاءً لزوجها لعدم رغبته في إنجاب الإناث، وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بمعرفة الطب الشرعي وذلك بعد دفنها بثلاث أيام.





كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير بتلقي رئيس نيابة أبو المطامير بلاغًا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بأبوالمطامير باشتباهه في وفاة طفلة حديثة الولادة "14 يومًا" عقب التصريح بدفنها بثلاثة أيام في قرية زاوية سالم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.



