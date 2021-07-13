Advertisements

فاركو ينفي ماتردد بشأن مفاوضات نجم الزمالك

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
نفى مصدر مسؤول داخل نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، ان النادي دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات حارسه.


وصرح المصدر: لا توجد مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى، من أجل جلبه إلي فاركو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأوضح: لم يحدد النادي الصفقات الصيفية التي سيبرمها، إستعدادًا للموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز، والبقاء في الدوري بعد تأهله للمرة الأولى في تاريخه.


وحقق فاركو الصعود للممتاز في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني، بعد صراع مع حرس الحدود في المجموعة الثالثة، حيث حصد الفريقان 64 نقطة، ولكن فارق الأهداف جاء في مصلحة فاركو.


وكان فاركو تأسس عام 2010، وصعد إلى الدرجة الثالثة موسم 2013-14، ثم إلى دورى الدرجة الثانية، قبل أن يصعد للممتاز هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك والمحلة الزمالك الري المصري

أخبار تهمك

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 20 دقيقة

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و نصف

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

طنطا ينهي إعارة "بامبا وعبدالعزيز" بعد الصعود للممتاز

سيراميكا كليوباترا يفاوض نجم الزمالك

سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الزمالك

عاطف حنفي: فاركو يعاني من الظلم التحكيمي والبعض يسعى ضد صعودنا للممتاز

فرص الصعود والهبوط بمجموعة بحرى بالقسم الثاني

فاركو يضع الرتوش الاخيرة على تمديد تعاقد مجدى عبد العاطى استعداداً للدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام