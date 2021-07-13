فاركو ينفي ماتردد بشأن مفاوضات نجم الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، ان النادي دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات حارسه.









وصرح المصدر: لا توجد مفاوضات مع الزمالك بشأن محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى، من أجل جلبه إلي فاركو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأوضح: لم يحدد النادي الصفقات الصيفية التي سيبرمها، إستعدادًا للموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز، والبقاء في الدوري بعد تأهله للمرة الأولى في تاريخه.









وحقق فاركو الصعود للممتاز في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني، بعد صراع مع حرس الحدود في المجموعة الثالثة، حيث حصد الفريقان 64 نقطة، ولكن فارق الأهداف جاء في مصلحة فاركو.









وكان فاركو تأسس عام 2010، وصعد إلى الدرجة الثالثة موسم 2013-14، ثم إلى دورى الدرجة الثانية، قبل أن يصعد للممتاز هذا الموسم.



