Advertisements

رئيس الأركان العامة يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي باليونان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements



حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي المقام بالعاصمة اليونانية أثينا.
واطلع معاليه خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية, مؤكدًا أن إقامة المعرض تعد فرصة للاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات العسكرية، والاستفادة منها وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن المعرض يجمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما يعد من بين أهم معارض المنطقة، وهو فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.
من جانب آخر التقى معاليه على هامش المعرض معالي رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس, وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة لتطوير التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليونان الاركان العامة

أخبار تهمك

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و نصف

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 20 دقيقة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمصر.. انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية من 3-5 ديسمبر

التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يفتتح معرض "إيديكس ٢٠١٨"‬ للصناعات العسكرية

عاجل.. الفريق أول محمد زكى يلتقي 3 وزراء دفاع بمعرض "EDEX"

ماذا قال النواب عن افتتاح معرض "إيديكس 2018"؟ (تقرير)

"العصار" يشارك في افتتاح إيديكس 2019 بأبوظبي ويلتقي وزير دفاع كوريا الجنوبية

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في معرض دبي الدولي للطيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام