أستاذ باثولوجى: نتوقع تحور جديد في فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور ضياء كمال أستاذ علم الباثولوجي إنه من المتوقع حدوث تحور في فيروس كورونا ووصلت التحورات حتى الآن إلى 11 فصيلة جديدة ولكن البارز هو تحور دلتا.



وأضاف "كمال" خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن متحور دلتا لا يسبب أزمة كبيرة في بريطانيا وهو ما يؤكد أن اللقاحات مؤثرة في هذا التحور.



وتابع أن الحالات في الهند تسببت في أزمة واللقاحات هي الفارق الوحيد بين بريطانيا والهند أو تونس فتم تطعيم 65% من الإنجليز مقابل نسبة أقل كثيرا في الهند وتونس.



وأوضح أن سلالة دلتا سريعة الانتشار وهناك تحور جديد من دلتا يسمى "دلتا +"، ويؤثر أكثر على الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن دلتا أكثر انتشارا بنسبة 50% من كورونا الأصلي أو متحور ألفا.



وأكد أن الحكومة البريطانية تهدف إلى الخروج من قيود كورونا إلى التعامل معه كأنه إنفلونزا وسيتم بدء تطعيم الجرعة الثالثة لكورونا في ديسمبر القادم في بريطانيا.



وأوضح أن التجمعات الكبيرة تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا والكمامة ضرورية للوقاية، مؤكدا أن 50 % من مواطني بريطانيا يخشون من الخروج من قيود كورونا.



وحول ما يثار حول لقاح جونسون أند جونسون أكد أن نحو من 50 إلى 100 شخص من كل 12 مليون تلقى لقاح جونسون أصيب بالتهاب في العمود الفقري.



وأوضح أن كل لقاح لكورونا يحقق مناعة بنسب متفاوتة وإذا تم خلط اللقاح سيكون هناك مناعة مزدوجة مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خلط اللقاحات.

