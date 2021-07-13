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شهيد الواجب.. دفن أمين شرطة صدمته سيارة خلال عمله بالطريق الأوسطي
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:08 م
داليا عادل
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صرحت جهات التحقيق اليوم بدفن جثة أمين شرطة لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء تأدية عمله بالطريق الأوسطي، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتسليم الجثة لذويه.
وكشفت المعاينة التي أجراها رجال الشرطة تفاصيل انفجار سيارة نقل مواد بترولية بطريق الأوتوستراد، بدائرة قسم شرطة 15مايو، اذ تبين اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالزلط، مما اسفر عن وقوع الحادث وانفجارها.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد، وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لإخماده، ونجحوا في اخماد النيران.
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