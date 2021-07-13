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الشيخ عن عدم فتح باب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة: "الحكومة حاليًا عاملة دايت"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:43 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
شيماء حسن
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علق الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مسألة عدم فتح باب الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، قائلًا " الحكومة المصرية حاليًا عاملة دايت بالنسبة للوظائف".

وأضاف "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أنه يجري حاليًا التخطيط لمتابعة الفائض والعجز بالنسبة للوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن هناك بعض الوظائف المعلن عنها في بوابة الوظائف الحكومية والتي قام بزيارتها حتى الآن مليون و800 ألف زائر، موضحًا أن عدد هذه الوظائف وصل إلى 6577 ألف معلن عنها الآن وظائف إدارية.

وتابع "هناك 238 وظيفة لوزارة الري معلن عنها و83 عضو هيئة تدريس في جامعة جنوب الوادي سيتم الإعلان عنها، ومن لديه الكفاءة يتابع هذه الصفحة والدخول إليها والتقديم إليها ممن تنطبق عليهم الشروط".

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