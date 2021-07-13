شاهد.. انفعال شديد لأحمد موسى بشأن اعتداء كمسري على أب أمام ابنته

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة قطار "منوف-طنطا،" حيث صفع كمسري راكبا أمام ابنته، مشيرًا موسى إلى أنها واقعة مؤسفة.





وتابع، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك نحو مليون راكب يستخدمون القطار دون تذكرة، "مش بدي مبرر لحد يركب من غير تذكرة، والدولة بتعمل منظومة تمنع المتهربين من دفع التذاكر".





وأكد أن، الكمسري أثناء التفتيش لم يجد تذكرة مع الراكب، -هنا عليه الحصول على قيمة التذكرة- مضافًا عليها الغرامة، ولكن الكمسري اشتبك مع الراكب وصفعه على وجهه.





وأردف موسى، أن إحدى السيدات أرادت دفع ثمن التذكرة ولكن الكمسري أبى إلا أن يأخذها من الراكب نفسه، وعندما تعثر على الراكب دفع ما عليه، تعدى عليه الكمسري.





وأضاف منفعلا: "بأي حق تضرب الراكب وأي قانون يسمح لك بهذا، لو أنت عاوز تطبق القانون سلمه للشرطة ولكن لا تضربه، لو عندك شوية رحمة وإنسانية كنت لا تضربه أمام بنته".





واستطرد الإعلامي: "والله لو الفريق كامل الوزير شاف المشهد ده كان ساب الراكب أو دفعله من جيبه»، مردفا: «بأي مناسبة تضربه معندكش رحمة تضرب الراجل أمام ضناه".





وواصل موسى، البنت لا يمكن أن تنسى هذا المشهد، ولما هذا التعنت من الكمساري، هل بينكم ثأر؟، مضيفا: "ما خلاص واحدة سيدة عاوزه تدفع لها كل الاحترام، والله هذه الوقعة السخيفة لا ترضي أحدًا والوزير دائما يقوم بجولات للتوصية بأهمية احترام الراكب وحسن معاملته".



