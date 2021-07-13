الجيزة تضبط ٣ حالات تعدي علي أراضي زراعية بأبوالنمرس

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمنع اي تعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهة أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي ذلك الأطار قام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة ٣ حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية وشملت:-



- إزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر بطريق كرسپي زاويه ابو مسلم.

- إزالة سور تحت الانشاء يتم تنفيذه تمهيدا لرفع جمالون على أرض زراعية بدون ترخيص علي مساحة ٧٠٠متر بعرب سراب شبرامنت

- إزالة جمالون مقام على أرض زراعية بدون ترخيص بطريق مصنع البصل بشبرامنت على مساحة ٦٠٠ متر .

وقد تم ضبط واصطحاب المخالفين الي قسم شرطه أبو النمرس لاتخاذ الإجراءات القانونية.