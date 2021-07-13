Advertisements

الصحة تكشف تفاصيل مصحة شقيق رامي صبري المتوفي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
الصحة تكشف تفاصيل مصحة شقيق رامي صبري المتوفي

علق الدكتور هشام زكي مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، على وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، قائلًا: "عدد المصحات المرخصة في القطاع الخاص لعلاج الإدمان والصحة النفسية تبلغ 15-20 مستشفى و95 مركز قطاع خاص بخلاف إليها المستشفيات الحكومية".

كشف زكي في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن شروط حصول القطاع الخاص على تراخيص المراكز الصحية يخضع للقانون 153 لسنة 2004 وقانون رعاية المريض النفسي لسنة 2009 حيث تتم الإجراءات وفقًا للمستندات المحددة منها تسجيل المركز في المجلس القومي للصحة النفسية، حيث أن هناك شرطًا وهو أن يشرف المجلس على تلك الإجراءات ويتم تسجيل المركز أولًا في المركز الإقليمي التابع للصحة في كل محافظة يعقبها إجراءات تراخيص المنشاة الطبية".

حول الفيلا التي تم تخصيصها كمصحة لعلاج الإدمان والتي لقي شقيق الفنان كريم صبري حتفه غرقًا بعد هروبه منها، قال: "هذه منشاة غير رسمية وغير معترف بها وفقًا للإجراءات والاشتراطات وهي عبارة عن فيلا عادية في شارع عادي وبها عدد من النزلاء غير معلم بهم وغير مستوفية للاشتراطات الصحية".

واصل: "أدنى معايير مكافحة العدوي غير موجود في المكان أصلًا، مفيش حتى لافتة تحمل اسمها وعبارة عن بدروم ودورين وأسرة من دورين في عدد من الحجرات وكل غرفة بها خمسة أو ستة أسرة".
تابع أن صاحب المنشأة ليس طبيبًا وليس تابعًا للمهن الطبية وليس من ذوي الاختصاص وبها نحو 50 إلى 60 نزيلًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ ساعة و 17 دقيقة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ ساعة و 19 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي في الطريق إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

واجب على إثيوبيا.. الولايات المتحدة تصدر أقوى تصريح بشأن السد

منذ ساعة و نصف

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

"سابوهم كلهم يهربوا".. مفاجآت في واقعة غرق شقيق رامي صبري

عدم وجود شبهة جنائية.. التحقيقات تكشف تفاصيل غرق شقيق رامي صبري بترعة المريوطية

المصحة من 3 سنوات.. تفاصيل جديدة في واقعة غرق شقيق رامي صبري

"جبتك للموت بإيدي".. "الفجر" تحاور شهود عيان على غرق شقيق الفنان رامي صبري: "سابوه في الميه وهربوا" (فيديو وصور)

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

09:30 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام