المركزي للتنظيم والإدارة يزف بشرى سارة لموظفي الدولة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد العرض على رئيس مجلس الوزراء مشروع قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.



وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم في نهاية يوليو الحالي بصرف العلاوة الدورية والمبالغ المقطوعة بالنسبة للموظفين.



وأضاف أنه سيتم إصدار قرار الترقيات بعد عرضه على مجلس الوزراء والذي سيحافظ فيه على المدد الزمنية. كما زف بشرة للزميلات والزملاء الموظفين على الدرجة الأولى أ بأنهم سيحصلون على حافز مالي أو ما يوازيها من الدرجات العليا بالمجموعة الفنية لأول مرة.



