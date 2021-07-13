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فرمان نهائي.. كارتيرون يرفض عودة القناص إلى الزمالك

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحفظ الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق السابق، ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حبث استطلع مسؤولو نادى الزمالك رأي باتريس كارتيرون بشأن ضم باسم مرسي، ولكن رفض، وتمسك بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، والمعار حاليًا إلى الدوري الليبي.

 

وأبلغ الفرنسي إدارة نادي الزمالك، برغبته في الحصول على توقيع حسام حسن نجم فريق نادي سموحة الذي يلعب معارًا لصفوف فريق نادي أهلي بني غازي الليبي.

 

وسبق وأن حدد مسؤولو سموحة مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن لنادي الزمالك الموسم المقبل.

 

كما رفض كارتيرون فكرة التعاقد مع عمرو جمال لاعب فريق نادي طلائع الجيش لتدعيم المركز الذي عانى منه الزمالك منذ رحيل مصطفى محمد.


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