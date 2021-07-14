تشيلسي يحدد سعر بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

حدد مسئولو نادي تشيلسي، سعر بيع الدولي الفرنسي كورت زوما، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط زوما بالعديد من الأندية أبرزها وولفرهامبتون، وتوتنهام هوتسبير، وإيفرتون، بالإضافة الى روما بطلب من جوزيه مورينيو.

ووفقاً لشبكة "RMC " الفرنسية، فإن تشيلسي يريد 30 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب، كما أن النادي لا يرغب بإعارته ويريد بيعه بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن المدرب جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف.