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رئيس جهاز التنظيم والإدارية يكشف أعداد الموظفين المنتدبين بقاعدة البيانات
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:45 م
شيماء حسن
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كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تسجيل 8 آلاف و268 طلب إنتداب لنقلهم للجهات المنتدبين لديها وذلك على قاعدة بيانات المنتدبين والتي أطلقها الجهاز في ٢٧ مايو الماضي، منهم 3 آلاف و405 موظفا مر علي انتدابهم من جهة عملهم الأصلية أكثر من 4 سنوات بنسبة 41%.
وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% ذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوجة ويعول، مطلقة ويعول، أرملة ويعول.
وأشار إلى أن نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وصل إلى 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الجهاز يقوم بدراسة الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.
وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% ذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوجة ويعول، مطلقة ويعول، أرملة ويعول.
وأشار إلى أن نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وصل إلى 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الجهاز يقوم بدراسة الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.
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