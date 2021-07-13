رئيس جهاز التنظيم والإدارية يكشف أعداد الموظفين المنتدبين بقاعدة البيانات

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تسجيل 8 آلاف و268 طلب إنتداب لنقلهم للجهات المنتدبين لديها وذلك على قاعدة بيانات المنتدبين والتي أطلقها الجهاز في ٢٧ مايو الماضي، منهم 3 آلاف و405 موظفا مر علي انتدابهم من جهة عملهم الأصلية أكثر من 4 سنوات بنسبة 41%.



وقال "الشيخ" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% ذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوجة ويعول، مطلقة ويعول، أرملة ويعول.



وأشار إلى أن نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وصل إلى 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الجهاز يقوم بدراسة الطلبات المستوفية للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.

