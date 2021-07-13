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سيدة قطار منوف: الكمسري ضرب الراكب مرتين.. وقال "أنا ما يهمنيش حد"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هناء زكي، مصورة فيديو تعدي كمسري على راكب بقطار "القاهرة- طنطا"، تفاصيل واقعة صفع كمسري لراكب في قطر منوف، قائلة: "سمعت صوت طفلة تصرخ، روحت أشوف فيه إيه، لقيتها بتعيط بسبب قيام الكمسري بصفع والدها".

وتابعت "زكي"، خلال خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة بسبب أنه كان قاطع تذكرة وزود عنها، وقال للكمسري أنا مش معايا فلوس أمام بنته".

وأضافت: "قولت للكمسري خد الفلوس مني، قال لي أنا مش هاخد منك فلوس أنا هاخدها منه يا إما هسلمه"، مستكملة: "الكمسري تعنت، قولتله أنا هصور الفيديو وهوصله للمدير، قالي صوري أنا مبيهمنيش من حد"، مضيفة: "الموضوع انتهى بأن الناس هربت الراجل من الكمسري بعد ما ضربه تاني".

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