سيدة قطار منوف: الكمسري ضرب الراكب مرتين.. وقال "أنا ما يهمنيش حد"

كشفت هناء زكي، مصورة فيديو تعدي كمسري على راكب بقطار "القاهرة- طنطا"، تفاصيل واقعة صفع كمسري لراكب في قطر منوف، قائلة: "سمعت صوت طفلة تصرخ، روحت أشوف فيه إيه، لقيتها بتعيط بسبب قيام الكمسري بصفع والدها".





وتابعت "زكي"، خلال خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة بسبب أنه كان قاطع تذكرة وزود عنها، وقال للكمسري أنا مش معايا فلوس أمام بنته".



