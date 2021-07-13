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آخر مستجدات انضمام سانشو إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق على قيمة الصفقة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماَ في الأول من يوليو (تموز) الجاري ولكن لم يكن من الممكن اتمام الصفقة حتى انتهاء يورو 2020.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن سانشو توجه إلى مجمع كارينجتون التدريبي اليوم الثلاثاء، وتم التقاط صور له لاحقا وهو يغادر.


ويتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد رسمياً اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع.


وكان سانشو أهدر ركلة جزءاً بجانب بوكايو ساكا في المباراة التي شهدت خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا 2-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.


وأهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء أيضا في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي وتم استهداف اللاعبين الثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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